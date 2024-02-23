Abrams в бою: 47-я бригада показала американский танк на Авдеевском направлении (видео)

Американские танки выполняют задачи уже более месяца. Abrams называют одной из самых защищенных машин в мире.

США передали Украине 31 танк Abrams M1A1 SA. 47-я отдельная механизированная бригада впервые показала боевое применение американских машин. Соответствующее видео появилось на странице бригады в телеграм-канале.

Украинские танкисты показали боевое применение танка Abrams M1 на Авдеевском направлении. Отмечается, что бойцы бригады используют машины уже более месяца. До этого никаких видео с поля боя на американских машинах не было. Известно, что некоторые из танков оснащают дополнительной динамической защитой ARAT-1, чтобы лучше противостоять кумулятивным угрозам.

На видео танк Abrams делает несколько выстрелов, вероятно, по вражеским окопам, а затем отходит с позиции. Всю работу машины фиксирует украинский беспилотник.

"Он очень живучий в бою, ведь весь боекомплект расположен за пределами башни в специальной задней нише. В случае поражения — энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает "Abrams" одним из самых защищенных танков в мире", — написали военные.

Украинская армия получила 31 танк в версии Situational Awareness, которые являются довольно распространенной моделью в США. Танк не может стрелять программируемыми боеприпасами, но имеет один тепловизионный прицел 2 поколения для наводчика, а для командира есть тепловизор на пулеметной установке на башне.

Напомним, 21 января СМИ писали, что сочетание Abrams и БМП Bradley в бою делает убийственное комбо для потенциального врага.

7 января в Минобороны Украины заявили, что Abrams готовы к новым миссиям в российско-украинской войне.