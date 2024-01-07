"Готов к новым миссиям": в Минобороны показали американский танк Abrams (видео)

Украинская армия имеет в своем арсенале 31 Abrams в версии Situational Awarness, которая является массовой в вооруженных силах США.

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Соединенные Штаты передали Украине 31 танк Abrams M1A1 SA осенью 2023 года. Министерство обороны Украины опубликовало видео с машиной где-то на полигоне. Соответствующее видео опубликовали в Х (ранее Твиттер).

На видео зафиксирован американский танк Abrams, который движется по заболоченной местности.

"Американский стальной зверь в надежных руках украинских военных. Танки Abrams готовы к новому боевому заданию", — подписали ролик в Минобороны.

Стоит отметить, что первое появление танков Abrams на фронте состоялось в ноябре 2023 года. Из фотографий стало понятно, что украинская армия получила машины в версии Situational Awarness (SA), которая является массовым изделием в американской армии. Поэтому M1A1 SA не имеет канала передачи данных для программируемых боеприпасов, установлен один тепловизионный прицел 2 поколения у наводчика, а также установлена пусковая для дымовых гранат М257. Также тепловизор командира машины установлен на пулеметной установке.

Кроме этого все Abrams, которые США поставляют за границу, должны идти без секретного бронирования с добавлением обедненного урана. На экспорт идет версия с вольфрамовым бронированием.

Напомним, 4 января СМИ писали, что украинские Abrams M1A1 нужно дополнительно защитить от поражения FPV-дронами.

27 декабря аналитик предположил, как Abrams защитить от дронов-камикадзе.