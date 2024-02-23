Российский ответ на Magura V5 и SeaBaby. Чем угрожает Украине новый дрон "Афалина"

Враг утверждает, что будущие дроны будут иметь боевую часть до 200 кг. По мнению специалиста Андрея Рыженко, этого хватит, чтобы серьезно повредить корабль среднего класса. РФ может попытаться атаковать гражданские суда или порты Украины.

В России показали прототип морского беспилотника "Афалина", который может стать российским ответом на украинские SeaBaby и Magura V5. Фокус разобрался, изменит ли это ситуацию в Черноморском регионе, и что известно о потенциальной угрозе со стороны РФ.

Морской дрон "Афалина" — сравнение с украинскими аналогами

Пока враг показал только прототип дрона "Афалина", но российские медиа уже распространили информацию о характеристиках изделия:

максимальный радиус действия — 500 км;

вес боевой части — 200 кг;

длина 3,5 метра;

максимальная скорость — 60 км/ч;

управление — через VR-шлем и джойстик.

Если сравнить с известными украинскими морскими дронами SeaBaby и Magura V5, то они и больше, и мощнее.

Сравнительные характеристики "Афалина", Magura V5 (ГУР) и SeaBaby (СБУ) Фото: Фокус

Реванш в Черном море и зерновом коридоре — что может атаковать РФ морскими дронами

Для поиска ответа на этот вопрос Фокус обратился за комментарием к капитану первого ранга запаса, бывшему заместителю начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции и эксперту Центра оборонных стратегий Андрею Рыженко. Он сообщил, что боевой части в 200 кг будет достаточно, чтобы нанести серьезный урон кораблю среднего класса.

"Я думаю, что этот дрон будет предназначен для того, чтобы бить по гражданским судам, которые направляются в наши порты. Вот здесь в принципе всех характеристик вполне достаточно будет. Возможно, для того, чтобы бить по гидросооружениям, также по причальному фронту портов, возможно, каким-то инженерным сооружениям. Там достаточно мощная боевая часть, которая сможет серьезно повредить какую-то часть причала или конструкцию", — делится мыслями Андрей Рыженко.

Схема движения в зерновом коридоре, который Украина самостоятельно разработала

Если говорить о флоте Военно-морских сил или Государственной пограничной службы, то целью могут быть разве патрульные катера типа "Айленд". В целом у Украины пока нет больших кораблей, резюмирует эксперт. Не исключено, что оккупанты попытаются атаковать своими надводными дронами "Афалина" корабли, которые идут в порты, а попытаются обвинить в этом Украину.

"Возможно, россияне попытаются провести операцию под "чужим флагом", то есть запустят такой дрон, например, по кораблю, идущему по зерновому коридору. Обвинить попытаются Украину, что она применяет дроны, а они сбиваются с курса и атакуют гражданские суда", — предполагает эксперт.

Как защититься Украине

По словам Андрея Рыженко, РФ может попытаться изменить ситуацию в Черном море. Разработка морских дронов-камикадзе — это разработка, которую сейчас подхватила не только Россия, но и другие государства. Поэтому враг будет продолжать развивать свои разработки.

Противостоять таким морским дронам Украина может патрульными катерами с пулеметами. Они могут оказаться очень эффективными в радиусе одного километра, потому что российская "Афалина", из того что заявлено, не будет иметь высокой скорости движения.

Патрульный катер Mark VI был бы идеальным для патрулирования зернового коридора, считает Андрей Рыженко Фото: U.S. Navy Photo

"Пулеметы можно применить для обороны от дронов. Они очень эффективны на дистанции до одного километра. Один километр такой дрон преодолевает где-то секунд за 35-45, то есть в принципе этого достаточно. То есть есть оружие. Главное, чтобы были приборы ночного видения, потому что ночью их обнаружение будет очень затруднено", — говорит Рыженко в комментарии Фокусу.

Идеальным катером для защиты того же зернового коридора были бы американские Mark VI, но их поставки приостановили еще в 2020 году, когда Украина подписала контракт на корветы класса Ada у Турции. Они были бы эффективными не только для защиты гражданских судов, но и для операций на Днепре. Альтернативой катерам Mark VI, являются шведские десантно-штурмовые катера SB90, которые в последнем пакете помощи анонсировали для Украины в Швеции.

Украина получит 10 десантно-штурмовых катеров CB90 из Швеции Фото: SAAB

Сейчас патрулированием зернового коридора занимаются катера типа "Гюрза-М", но по словам специалиста, они плохо переносят волнение моря более 3 баллов. Однако имеют тоже пулеметы по бортам, которые способны защитить гражданские корабли.