В РФ показали морской беспилотник "Афалина": OSINT-аналитик назвал детали (фото, видео)

Российский ответ украинским морским дронам визуально похож на обычный "беткатер" на радиоуправлении, который можно купить онлайн, утверждает H I Sutton. При этом масса боевой части будет 200 кг, а радиус действия — 500 км.

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В России занимаются разработкой надводной безэкипажной лодки, которая якобы имеет технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает OSINT-аналитик H I Sutton.

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен прототип морского беспилотника "Афалина". На кадрах изделие наматывает круги на водоеме. В Mash сообщают, что серийная версия "Афалины" будет иметь следующие характеристики:

длина 3,5 метра;

максимальная скорость до 32 узлов (60 км/ч);

дальность хода — 500 км;

масса боевой части — 200 кг.

Визуализация прототипа морского дрона "Афалина" Фото: Twitter H I Sutton

Управление беспилотником будет осуществляться с помощью VR-очков и джойстика в режиме FPV. Также будет режим автопилота. Аналитик отмечает, что управление как на FPV-дроне может быть сложной задачей. При этом прототип выглядит как модифицированная лодка с радиоуправлением, которую можно приобрести на EBay или другом онлайн магазине. Исследователь не утверждает, что российскому правительству продают катера на радиоуправлении, но прототип даже имеет окно, которое не нужно в беспилотном изделии.

Бетчовен Оке Маннерфельта

Прототип очень похож на модель дистанционного управления шведского разработчика Оке Маннерфельта. Он разработал "беткатер" для гонок. Такое название катера получили из-за характерных крыльев на корме, которые напоминают классический бетмобиль. На самом деле это способствует стабильности на крутых поворотах. Несмотря на все разработка Маннерфельта "не взлетела". Они приняли участие в 16 чемпионатах мира, но изделие не завоевало популярности.

Напомним, 6 февраля в Турции показали морской дрон Çakir, который сможет стрелять крылатыми ракетами.

4 января на побережье Крыма обнаружили морской дрон со взрывчаткой.