У РФ показали морській безпілотник "Афалина": OSINT-аналітик назвав деталі (фото, відео)

Російська відповідь українським морським дронам візуально схожа на звичайний "бетчовен" на радіокеруванні, який можна купити онлайн, стверджує H I Sutton. При цьому маса бойової частини буде 200 кг, а радіус дії — 500 км.

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В Росії займаються розробкою надводного безекіпажного човна, який нібито має технології штучного інтелекту. Про це повідомляє OSINT-аналітик H I Sutton.

В соціальних мережах шириться відео, на якому помітно прототип морського безпілотника "Афалина". На кадрах виріб намотує круги на водоймі. У Mash повідомляють, що серійна версія "Афалины" буде мати такі характеристики:

довжина 3,5 метри;

максимальна швидкість до 32 вузлів (60 км/год);

дальність ходу — 500 км;

маса бойової частини — 200 кг.

Візуалізація прототипу морського дрону "Афалина" Фото: Twitter H I Sutton

Керування безпілотником здійснюватиметься за допомогою VR-окулярів і джойстика в режимі FPV. Також буде режим автопілота. Аналітик зауважує, що керування як на FPV-дроні може бути складним завданням. При цьому прототип виглядає як модифікований човен з радіокеруванням, який можна придбати на EBay чи іншому онлайн магазині. Наразі дослідник не стверджує, що російському уряду продають катери на радіокеруванні, але прототип навіть має вікно, який не потрібен в безпілотному виробі.

Бетчовен Оке Маннерфельта

Прототип дуже схожий на модель дистанційного керування шведського розробника Оке Маннерфельта. Він розробив "бетчовни" для перегонів. Таку назву катери отримали через характерні крила на кормі, які нагадують класичний бетмобіль. Насправді це сприяє стабільності на крутих поворотах. Попри все розробка Маннерфельта "не злетіла". Вони взяли участь у 16 чемпіонатах світу, але виріб не завоював популярності.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині показали морський дрон Çakir, який зможе стріляти крилатими ракетами.

4 січня на узбережжя Криму виявили морський дрон з вибухівкою.