Бельгия передаст Украине F-16 до 2025 года, — премьер-министр

Руководитель бельгийского правительства Александер де Кроо заявил, что Бельгия предоставляет возможности для обучения украинских специалистов сейчас, поддержка Украины будет осуществляться и в дальнейшем.

Бельгия передаст Украине F-16 до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Александер де Кроо во время совместного для прессы заявления с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Он отметил, что Бельгия является частью коалиции F-16. Страна предоставляет возможности для обучения украинских специалистов сейчас.

"И мы сможем предоставить Украине F16 до 2025 года", — сказал де Кроо.

Руководитель бельгийского правительства отметил, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать украинское государство. Поддержка состоится в рамках председательства Бельгии в ЕС. Страна "сделает все возможное, чтобы еще больше помочь Украине на ее пути к победе".

Александер де Кроо напомнил, что в эту пятницу был принят 13-й пакет санкций для РФ. Чиновник подчеркнул, что это "еще раз показывает, что 27 стран — членов ЕС едины в поддержке Украины".

Коалиция F-16 и самолеты для Украины

Глава Министерства обороны Бельгии Людивине Дедондер 15 сентября 2023 года заявила, что Бельгия будет выполнять положения, достигнутые "авиационной коалицией" и будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Она отметила, насколько важна поддержка нашего государства. Обучение пилотов и инструкторов будет происходить не только в Бельгии.

В Дании также пилоты получат соответствующие навыки. В этой стране будут развернуты в Дании с техническим персоналом. В 2024 году отправят два самолета F-16 в эту страну.

В ВВС США 19 февраля сообщили, что первые украинские пилоты F-16 завершат обучение уже в мае. Обучение украинских летчиков заняло немного больше времени, чем было запланировано ранее, поскольку они должны уметь выполнять полный спектр задач, выходящих за пределы военных сценариев.

Напомним, 23 февраля Европейский Союз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 88 юридических лиц и 106 физических лиц. В список попали юридические и физические лица, которые имеют отношение, в частности, к оборонному и военному секторам. Эти компании и люди участвуют в поставках оружия из КНДР на территорию России, способствуют депортации украинских детей.