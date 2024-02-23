Тысячи опорных пунктов: в Минобороны показали, как ВСУ собираются обороняться от РФ (фото)

По данным оборонного ведомства, за 2 года борьбы удалось значительно увеличить эффективную защиту позиций. Фортификационные сооружения строились как на границах с противником, так и по линии фронта.

Российская агрессия продолжается, в связи с чем Силы обороны вынуждены строить новые усиленные фортификационные сооружения. Деталями поделилось Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале 23 февраля.

По информации оборонного ведомства, за предыдущие 2 года борьбы, с начала полномасштабной войны к задания по фортификационному оборудованию оборонных рубежей были привлечены подразделения общевойсковых бригад (полков), инженерные подразделения Сил поддержки, а также учреждения и организации в подчинении военных администраций.

В Минобороны рассказали подробнее о создании оборонных рубежей ВСУ Фото: Минобороны Украины

"Показываем несколько свежих фото от Командования Сил поддержки, которое имеет в своем составе инженерные войска… За это время в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск оборудовано более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций", — говорится в сообщении Министерства обороны.

Отдельно в ведомстве отметили, что все задания выполнялись на рубеже прикрытия государственной границы на севере и рядом с Приднестровьем. Также организована работа на I и на II оборонных рубежах и частивно на оперативном рубеже всех направлений фронта.

В Минобороны рассказали подробнее о создании оборонных рубежей ВСУ Фото: Минобороны Украины В Минобороны рассказали подробнее о создании оборонных рубежей ВСУ Фото: Минобороны Украины

В 2024 году планируется строительства еще нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил обороны уже приступили к работе, как заявили в Минобороны.

"Строительство фортификаций и оборудование рубежей продолжается на всех направлениях", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что в ВСУ показали, как готовят оборону против ВС РФ. Военные инженеры работают без отдыха, срочно возводя оборонительные укрепления. Для этого посреди поля роют траншеи, которые укрепляют бревнами и деревянными брусьями.