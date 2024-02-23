"Уникальные кадры": бойцы Нацгвардии показали, как выглядит Авдеевка (видео)

Украинские защитники сняли "горы болота и руин" в городе, в штурмах которого погибли десятки тысяч бойцов ВС РФ. Пока воины направлялись на позицию, над их головами гремели почти непрерывные взрывы.

Бойцы Национальной гвардии Украины сняли "уникальные кадры" в разрушенной Авдеевке в Донецкой области. Ими 23 февраля поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Непрерывные обстрелы, уничтоженные дома и дороги, горы болота и руин. Нацгвардейцы идут по улицам разрушенной Авдеевки под взрывы тысяч вражеских снарядов и авиабомб", — отметили в МВД.

Пресс-служба добавила, что украинские защитники "много месяцев" удерживали позиции в окрестностях города. В боях за Авдеевку погибли десятки тысяч российских оккупантов.

На кадрах небольшая группа украинских военных идет по улицам города с оружием и рюкзаками. Вокруг них — черный снег, воронки от снарядов и разрушенные жилые дома. Также можно услышать непрерывные удары, которые гремели в Авдеевке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват Авдеевки российскими войсками. Он подчеркнул, что это — самое большое достижение РФ за девять месяцев. В то же время украинский лидер похвалил за работу и достижения на фронте Силы обороны. По его словам, 2023 год был "самым сложным".

47-я отдельная механизированная бригада показала боевое применение танка Abrams M1 на Авдеевском направлении. Сообщается, что бойцы применяют американскую технику уже более месяца.