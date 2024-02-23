Под Авдеевкой ВСУ потеряли редкую штурмовую машину M1150 Assault Breacher, — СМИ (фото)

Это первая подтвержденная потеря такой штурмовой машины 47-й ОМБр. В конце прошлого года США негласно передали Украине как минимум одну, а возможно, целых шесть штурмовых M1150.

Украина потеряла лишь несколько единиц бронетехники в Авдеевке, вместе с тем одна из потерь была достаточно болезненной для Сил обороны — это редкая инженерная машина M1150 Assault Breacher американского производства Об этом сообщает Forbes.

На видео, снятом российским беспилотником и опубликованном в сети в четверг, 22 февраля, видно, как украинский экипаж покидает свою машину, а российский боеприпас ее поражает, если не уничтожает полностью.

Это первая подтвержденная потеря штурмовой машины M1150. В конце прошлого года Соединенные Штаты негласно передали Украине как минимум одну, а возможно, целых шесть штурмовых M1150.

Assault Breacher — 55-тонная машина разминирования и расчистки препятствий с бронекорпусом танка М1 Abrams, минным плугом и пусковыми установками для разминирования.

Экипаж из двух человек штурмовой машины M1150 стоимостью 4 млн долларов может выкапывать и безопасно взрывать углубленные мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые заграждения, а затем отмечать крошечными флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. Все это можно делать, не выходя из бронемашины.

Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва минных полей в мире. Их пара выполняет ту же работу, для которой понадобилось бы четыре, или даже пять-шесть менее универсальных систем, таких как бульдозеры и экскаваторы.

"Командиры на местах говорят, что [Assault Breacher] обеспечивает лучшую защиту, чем оборудование, которое они сейчас используют или использовали прежде", — сказал Рэндалл Флэк, директор компании Pearson, которая производит плуги для этой системы.

Но, несмотря на всю защищенность, штурмовая машина получила повреждение в районе Степового, возможно от разрыва мины.

Поврежденная инженерная машина M1150

Обездвиженная и оставленная под открытым небом она стала легкой добычей российской артиллерии и пр.

Судя по всему, Assault Breacher принадлежала 47-й механизированной бригаде украинской армии, которая удерживает оборону к западу от Степового. В арсенале 47-й бригады — лучшие из тяжелых машин западного производства, такие как М2 Bradley.

Журналисты отмечают, что потеря штурмового прорывника истощает инженерный батальон 47-й бригады всего через несколько месяцев после того, как батальон восстановил свои возможности.

В обычных обстоятельствах Соединенные Штаты могли бы просто заменить потерянную технику. Но обстоятельства необычные, т.к. пророссийские республиканцы в Конгрессе США блокируют дальнейшую помощь. Новых автомобилей нет, и, что еще важнее, новых артиллерийских боеприпасов.

Напомним, что, по словам военного эксперта Константина Машовца, на Бахмутском направлении назревает новая Авдеевка.

Также сообщалось, что, по словам ветерана АТО и военного эксперта Евгения Дикого, с Приднестровьем справится даже ТрО Одессы.