Собака не оставляет руины разрушенного дома после обстрела в Мирнограде, — МВД (фото)

По данным ОВА, российские войска ночью атаковали частный сектор Мирнограда управляемыми ракетами С-300. Погиб один человек, тело достали из-под завалов.

На развалинах разрушенного дома в Мирнограде Донецкой области остается собака Жужа, которая жила здесь с щенячьего возраста. Во время обстрела, по словам правоохранителей, животное могло получить контузию. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

"Собаку, очевидно, контузило. Ее хозяевам чудом удалось выжить, однако россияне лишили их дома и всего, что люди наживали годами", — говорится в публикации.

Обстрел Мирнограда Фото: Нацполиция

Обстрел Мирнограда

Обстрел Мирнограда

В пятницу, 23 февраля, после обстрелов в Мирнограде из-под завалов дома достали тяжело раненого 67-летнего мужчину. Жителя города в спешном порядке госпитализировали. Но он скончался в реанимации. По предварительной информации, российские войска ночью атаковали частный сектор Мирнограда управляемыми ракетами С-300.

Местные власти сообщили, что критическая инфраструктура и службы города работают в усиленном режиме. Обеспечена работа больниц и социальных учреждений.

Напомним, что 1 февраля российские войска в Мирнограде обстреляли школу ракетой "Гром-Е1". Это новая российская разработка на базе ракеты Х-38. Разработали ее в корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где также велись работы над УПАБ-1500В и другими боеприпасами.

Также сообщалось, что в ходе обстрела в Мирнограде российская ракета попала в "Пункт несокрушимости". По данным ОВА, войска РФ нанесли удар по городу в 1:00. Согласно предварительным данным, противник применил зенитные управляемые ракеты С-300.