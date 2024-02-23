На этот раз над РФ: ВСУ сбили второй А-50, — СМИ (фото, видео)
По данным СМИ, самолет ликвидировали в результате совместной операции ГУР и Воздушных сил. Сообщается, что он упал в Краснодарском крае РФ.
23 февраля в России сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Romanov Лайт".
"Опять А-50, опять тот же район. Противник снова ни при чем. Пуски были из района Мариуполя", — отметил автор контента.
Впоследствии он уточнил, что самолет упал в Каневском районе Краснодарского края РФ.
Российский провоенный блогер "Военный Осведомитель" заявил, что самолет якобы был сбит в результате дружественного огня.
"Российское ПВО буквально каждый раз истребляют российские самолеты в своем тылу. Можно констатировать, что взаимодействие полностью провалено, управление развалено, а система "свой-чужой" отсутствует как явление", — добавил вражеский военкор.
В России упал самолет А-50: что говорят в Украине
В LIGAnet со ссылкой на источник сообщили, что самолет был сбит украинскими силами. По данным СМИ, А-50 был уничтожен в результате совместной операции Главного управления разведки (ГУР) и Воздушных сил ВСУ.
В UA War Infographics подчеркнули, что самолет А-50 — это "глаза России в небе". Он помогает ВС РФ с поиском украинских объектов, в частности систем ПВО и авиации. Это помогает врагу наводить сокрушительные удары.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ликвидированный А-50 координировал последний обстрел Украины.
"Тот, что был 7 февраля. После садился на аэродром примерно в 11 утра по Москве (то есть в 10 по нашему)", — добавил чиновник.
Напомним, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал о двух самых горячих направлениях в Донецкой области.
23 февраля в ГУР сообщили, что РФ сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек. В него входят бывшие "вагнеровцы".