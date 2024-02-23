Украине нужно перейти на F-16, чтобы сохранить Воздушные силы, — The Telegraph

По словам журналистов, у пилотов F-16 будет выше вероятность выжить за счет более совершенных радаров. А ракеты западных истребителей AMRAAM впервые дадут возможность вести воздушный бой за пределами видимости.

Украина за время войны потеряет имеющиеся на вооружении истребители МиГ-29 и Су-24, поэтому переход на западные самолеты представляется единственной возможностью сохранить Воздушные силы. Об этом пишет The Telegraph.

"Летать на этом самолете будет по-настоящему круто, — сказал один из украинских пилотов с позывным "Лещ". Не хочу сказать, что МиГ, на котором я летал прежде, мне сильно надоел, но F-16 более маневренные. Чувствуется, что самолет, хочет, чтобы на нем летали агрессивнее".

Но российские войска продолжают наступать, и, по словам бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, долгожданные F-16 — это не "серебряная пуля", которую ищет Украина.

Эксперты с достаточным опытом полетов на российских аналогах и F-16 говорят, что западные самолеты могут стать возможностью добиться не столько превосходства, сколько паритета с российскими ВВС.

F-16 сохранят Воздушные силы Украины

МиГ-29 и Су-24, которые есть у Украины с британскими ракетами Storm Shadow, придется списать в ходе этой войны. Россия собьет некоторые из них, другие же так и останутся на взлетной полосе из-за недостатка запчастей, чтобы починить повреждения.

Киеву понадобится перейти на западные самолеты, чтобы у Воздушных силы была хоть какая-то возможность выжить в этой войне.

"Чтобы существовать как Воздушные силы в среднесрочной перспективе, Украине придется перейти на западные самолеты. У них больше нет доступа к ремонту и обслуживанию российскими компаниями, такими как "Сухой", — заявил Джастин Бронк, старший исследователь британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

F-16 — вне всякого сомнения долгосрочное решение для Украины. Некоторым самолетам, которые предлагают Киеву — около 40 лет, примерно столько, сколько многим из украинских МиГ-29.

Выживаемость пилотов

F-16C

Вероятность выжить в F-16 намного выше благодаря радарам, более совершенным по сравнению с советскими аналогами в МиГ-29.

"Советские радары — базовые и не предоставляют пилотами достаточной информации об угрозах", — отметил профессор Бронк.

Западные самолеты могут отслеживать несколько целей, сообщать пилотам больше информации о том, когда на них нацеливаются.

Бортовые системы могут идентифицировать самые опасные угрозы самолетам.

"У пилотов западных истребителей есть инструменты, чтобы самостоятельно принимать решения, у советских пилотов такой возможности не было", — заявил лейтенант-полковник Фред Клифтон, отставной пилот ВВС США.

Оружие F-16

Когда США согласовывали с союзниками поставки F-16, они также подписали экспортные декларации на поставки ракет AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), которые теперь идут в комплекте с истребителями.

Ракеты впервые дадут Украине возможность вести т.н. воздушный бой за пределами видимости.

AMRAAM позволят украинским пилотам выбирать удаленные цели, которые они, возможно, даже не будут видеть — эта возможность была у российских пилотов с начала войны.

AMRAAM — система типа "выстрелил и забыл", что еще больше повысит уровень выживаемости. Можно будет выпустить ракету и лететь в безопасное место. Ракета сама самостоятельно найдет цель.

Ахиллесова пята F-16

Главное, что может ограничить возможности F-16 в боевых действиях — это множество российских ЗРК С-300 и С-400, которые поражают цели на расстоянии сотен километров.

Но, возможно, главной проблемой Украины станет создание инфраструктуры для F-16, которым нужны очень гладкие и чистые взлетно-посадочные полосы.

Напомним, что эксперт назвал новые возможности ВСУ в том, что касается уничтожения российских истребителей.

Также сообщалось, что Буданов подтвердил стремление Украины получить истребители Mirage 2000.