Удар "Шахедами" по Одессе: один погибший, трое человек получили ранения (видео, фото)

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с последующим возгоранием. Пожар разросся до площади 50 квадратных метров.

В результате вражеской атаки на Одессу вечером 23 февраля погиб один человек. Также трое местных жителей получили тяжелые ранения. Одноэтажный жилой дом был разрушен. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог у 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей", — сообщил он.

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия пострадали 3 человека, один из которых деблокирован из-под завалов. Все они в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение. Также из-под завалов изъято тело погибшего.

"На месте работали психологи. Развернут пункт обогрева. От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 41 спасатель. Работы проводились совместно со службами взаимодействия", — сказано в сообщении.

Напомним, что в Воздушных силах оценили вероятность обстрела 24 февраля. По словам спикера командования Юрия Игната, от России стоит ожидать какой-то гадости всегда, ведь эта страна пытается нас уничтожить. При этом противник не обязательно привязывается к определенным датам.