Работа ПВО, вспышка и взрывы: разведка опубликовала радиоперехват со сбитого Украиной А-50 (видео)

В последний полет самолет-разведчик отправился с аэродрома "Ахтубинск" 23 февраля 2024 года в 15:50. Направление — район Приморско-Ахтарска и Зернограда.

ГУР опубликовал радиоперехват, где подтверждается ликвидация российского самолета А-50. Соответсвующее видео выложили на официальной странице ведомства в Facebook в субботу, 24 февраля.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Последний взлет А50У совершил 23 февраля 2024 в 15:50 с аэродрома "ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск — Зерноград.

В 18:45 ГУР МО зафиксировали в указанном районе резкую остановку работы РЛС "Шмель", которой оборудован А-50. Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У ВКС РФ также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35. Так, один из российских пилотов в радиоэфире сообщил, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

"Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово — часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что в РФ отыскали обломки сбитого А-50. В полях между хуторами отыскали крупные обломки воздушного судна. В сети опубликовали ряд видео, снятых жителями двух российских хуторов — "Борец Труда" и "Трудовая Армения". Отметим, населенные пункты размещены в 67 км от побережья Азовского моря и города Ейск.

Также 23 февраля стало известно, что Украина сбила второй А-50. По словам журналистов, ЗРК С-200 предназначен для ударов по самолетам, крылатым ракетам, а также БПЛА. Цели должны находится на высоте от 300 до 40 километров и лететь со скоростью не более 4300 км в час.