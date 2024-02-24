Вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ. "Никто не верил, что мы выстоим", - Главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обратился к украинцам.

В своем обращении Главком ВСУ Александр Сырский вспомнил о главных достижениях Украины в борьбе с российской агрессией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Его обращение к украинцам, посвященное второй годовщине большой войны, было опубликовано в официальном Telegram-канале Сырского.

Главнокомандующий ВСУ считает, что самое главное сейчас, это то, что мы нуждаемся в единстве, ведь победа как раз в единстве и она непременно настанет, ведь свет всегда побеждает тьму. По словам Сырского, он верит, что в ближайшее время Украина даст ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе и горящих российских самолетов станет еще больше.

Сырский выразил слова благодарности защитникам и защитницам Украины, которые отбивают российские атаки и уничтожают врага. Также слова благодарности адресованы медикам, спасателям, волонтерам, а также зарубежным партнерам, которые помогают Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обратился к украинцам Фото: ВСУ

"Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем, самое ценное, что у нас есть — жизнь украинского воина", — написал Сырский.

Также Главком ВСУ, написал, что мы "cклоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину".

"Мы помним! Мы отомстим!", — добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что прошло два года с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, которые превратили 10-летнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой войны.

Сырский написал, что когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, то "никто в мире не верил, что мы выстоим". Никто, кроме Сил обороны Украины, которые вступили в бой с врагом, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы стояли в очередях к военкоматам. Кроме сотен тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, которые начали поддерживать свою армию.

"Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла сражение и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие. Затем последовала битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от русского металлолома. Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона", — вспомнил Сырский.

Также Главком ВСУ отметил, что к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата попытка украинского контрнаступления.

"Мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой", — написал Сырский.

Напоминаем, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проводит аудит военных и Давид Арахамия рассказал о первых результатах. По словам главы фракции "Слуга народа", в ходе аудита уже выявлено тысячи людей, которые прикомандированы к Генштабу и ни разу не были на фронте.