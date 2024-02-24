ВСУ сбили самолет А-50 над Россией: Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку (видео)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ликвидация российских самолетов — это результат союза Украины и партнеров. Он объяснил, в каких случаях вражеских "птичек" сбивают западным оружием, и в каких — украинским.

23 февраля в Краснодарском крае РФ упал самолет ДРЛО А-50, сбитый Вооруженными силами Украины. 24 февраля во время пресс-конференции это событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается А-50 и других самолетов наших врагов — это результат, в любом случае, нашего союза Украины и партнеров", — отметил он.

Лидер подчеркнул, что без поддержки других стран Украине было бы "очень сложно", а на некоторых направлениях даже невозможно держать оборону.

"Мы за это благодарны нашим, безусловно, военным, нашему народу и нашим всем партнерам", — добавил Зеленский.

Президент не раскрыл дополнительных деталей операции Воздушных сил и ответил по ликвидации А-50 обобщенно. Он объяснил, что если самолет работает над захваченными территориями Украины, его поражают оружием, предоставленным партнерами. В других случаях ВСУ применяют украинское оружие.

"Украина — нет возможности, нет права и никогда не будет — не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, уничтожение самолета А-50 подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. В ГУР рассказали, что это — результат совместной операции разведки и военного командования.

В СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщали, что самолет А50-У был сбит с помощью советского зенитного комплекса дальнего радиуса действия С-200.