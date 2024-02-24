"Крайне успешная операция": в ГУР раскрыли потери РФ в результате ликвидации самолета А-50 (видео)

Представитель ведомства Андрей Юсов подчеркнул, что подобные операции будут продолжаться. Он рассказал, что уничтожение А-50 длительное время планировали и "очень сложно" реализовывали.

На борту сбитого Вооруженными силами самолета ДРЛО А-50 находились 10 человек. Об их судьбе в эфире телемарафона 24 февраля заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Экипаж уничтожен. Десять членов экипажа, подготовка которых занимает долгое время и стоит немало средств", — сообщил он.

Спикер разведки подчеркнул, что ВСУ уничтожили "ценный самолет", который является образцом современной модернизированной авиации и стоил стране-агрессору 350 миллионов долларов. Вражеский А-50 в последний раз "приземлился" в поселке Трудовая Армения в результате совместной операции ГУР и Воздушных сил.

"Далее подобные операции будут продолжаться. Она сложная и нестандартная, это не штатные действия. Да, это длительное время планирования и очень сложная реализация, но она крайне успешна. Безусловно, это — то, что поможет Украине защититься от российских ракетных ударов и ослабит потенциал врага", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР высмеял заявления россиян о том, что А-50 якобы сбили их же силы. По словам разведчика, если верить в работу ПВО Трудовой Армении, то вполне возможно, что когда-то Дмитрий Медведев ледорубом "ненароком" убьет президента РФ Владимира Путина.

"Мы знаем правду, и это самое главное (...) Враг врет, врал, и будет продолжать это делать", — добавил Юсов.

Комментарий Андрея Юсова (о ликвидации А-50 — с 0:57)

Напомним, ликвидацию А-50 прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что уничтожение вражеских самолетов — это результат союза с партнерами страны.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько самолетов А-50 имела Россия и на что повлияет падение очередной вражеской "птички".