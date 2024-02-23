Минус 350 млн долларов: в ГУР показали доказательства сбития самолета-шпиона А-50У (карты)

ВС РФ потеряли самолет-шпион, который помогал российской авиации сбрасывать КАБы на восточном фронте. Это второй аппарат такого класса, уничтоженный украинцами.

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Российский самолет радиолокационной разведки А-50У резко сбросил скорость над Ейском в Краснодарском крае РФ. В определенный момент его высота равнялась нулю над уровнем моря. О деталях спецоперации Сил обороны говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны в Telegram-канале.

В заметке указывается, что уничтожение самолета ВС РФ — результат длительной совместной работы ГУР и Воздушных сил ВСУ. Благодаря результативному удару удалось уменьшить возможности врага бить по позициям украинцев.

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Разведчики также опубликовали инфографику с траекторией А-50У. На фотографиях видно траекторию-петлю возле Ейска и указаны данные полета — скорость и высоту.

В 18:44:53 — скорость 875 км/ч, высота 800 м.

В 18:45:43 — 320 км/ч и 800 м.

18:45:45 — 0 км/ч.

"Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов", — подытожили разведчики.

Сбитие А-50 — детали событий 23 февраля

Отметим, о возможности уничтожения очередного самолета А-50 ВС РФ стало известно вечером 23 февраля. Сначала в сети опубликовали видео с кадрами падения воздушного судна. Голос за кадром заявляет, что по нему таки попал снаряд. Событие произошло над Азовским морем, а упал аппарат возле Ейска.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил уничтожение российского самолета радиолокационной разведки, который давал возможность РФ обстреливать украинские позиции.

Предыдущий самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 украинцы сбили 15 февраля 2024 года. Тогда рядом с ним был еще Ил-22 — командный пункт, которому удалось спастись и долететь до аэродрома. Согласно заявлению спикера Воздушных сил Юрия Игната, восстановить этот борт Россия вряд ли сможет. Общая стоимость утраченных российских воздушных судов — около 530 млн долл.

Экс-командир подразделения "Айдар" ВСУ Евгений Дикий отметил, что удар могли нанести ЗРК Patriot. По его мнению, средство ПВО подтянули ближе к линии фронта и оно сумело работать в "партизанском режиме". Подобный режим работы означает, что система максимально долго не включает радиолокационную систему наведения, чтобы ее не "увидел" противник.

Еще один А-50У повредили в 2023 году на аэродроме в Беларуси. На опубликованном видео видно, что удар нанесли с помощью беспилотников со взрывчаткой, которые незамеченные пробрались в тыл российских войск.

Напоминаем, бойцы ВСУ рассказывали, что во время боев в Авдеевке ВС РФ использовала сотни управляемых авиабомб, которые уничтожали позиции украинцев. 23 февраля в ГУР Минобороны рассказали, что Россия имела около 300 самолетов, которые россияне могут использовать на поле боя.