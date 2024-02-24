Австралия ввела санкции против Газманова, Киркорова и Канделаки и других путинистов

Введение ограничений приурочено ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Австралия ввела санкции против российских звезд Филиппа Киркорова,Николая Баскова, Николая Расторгуева, Олега Газманов и Тины Канделаки. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Австралии.

Отмечается, что Австралия внесла в санкционный список 55 граждан России и 37 организаций. Введение ограничений приурочено ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Новые санкции направлены против тех, кто участвовал в депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России", — говорится в пресс-релизе.

Под санкциями оказались звезды российского шоубизнеса Олег Газманов, Николай Басков и Филипп Киркоров, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, телеведущая Тина Канделаки, глава ВГТРК Олег Добродеев, ведущие Первого канала Артем Шейнин и Алексей Пиманов и других.

Также под ограничения попали губернаторы нескольких регионов РФ.

Кроме этого, Австралия ввела санкции против компаний из оборонного, энергетического, горнодобывающего российских секторов, а также компаний, связанных с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР. В списке указаны в частности Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Росгеология", "Юнармия", "ЧВК Патриот" и "ЧВК Редут".

Напомним, что Европейский Союз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 88 юридических лиц и 106 физических лиц и ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.