Наконец за 2 года смогли обнять маму: Украина вернула из оккупации двух сестричек

Из-за того, что мама девочек работала в городе, она не смогла их вовремя вывезти, потому что село быстро оккупировали.

Украина смогла вывезти с оккупированной территории Луганщины двух сестер, которые два года не виделись с мамой. Об этом сообщает Мининтеграции.

Отмечается, что девушки-подростки не могли увидеть маму из-за войны. На момент широкомасштабного вторжения они жили с бабушкой и дедушкой в небольшом селе на Луганщине. Мама работала в городе. Село быстро оккупировали, поэтому вывезти дочерей женщине сразу не удалось.

В течение 2022 года они учились в школе на оккупированной территории по российской программе. Впоследствии оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку и требовать, чтобы оформляли опекунство над детьми.

Сами же девушки больше всего стремились встретиться с мамой.

"Сегодня они наконец встретились. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Минреинтеграции, Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" и проекта по поиску и возвращению детей "Путь домой", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий в детские лагеря, в которых лекции проводят бывшие бойцы частной военной компании "Вагнер".

7 декабря стало известно, что на временно оккупированных территориях враг планирует детей от 14 лет направлять на военную подготовку, а 16-летних подростков будут готовить к мобилизации.