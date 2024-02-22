Украинских детей вывозят в белорусские лагеря: что там происходит (расследование)

Расследователи выяснили, что получить предложение поехать в такие лагеря можно через школу или оккупационные органы власти. Среди предлагаемых "развлечений" — нетипичный маскарад и общение с силовиками, а среди организаторов — Красный крест и ЮНИСЕФ.

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Украинских детей с временно оккупированных территорий возят на "отдых" в белорусские лагеря. Детали известны из совместного расследования проекта "Схемы" и белорусской службы "Радио Свобода", опубликованного 22 февраля.

К вывозу маленьких украинцев в Беларусь причастны две организации — благотворительный фонд белорусского паралимпийца и мотивационного спикера Алексея Талая и белорусское общество Красного Креста. Руководитель второй организации Дмитрий Шевцов ездил на временно оккупированные территории Украины и открыто поддерживает российскую агрессию.

"В декабре Международная федерация обществ Красного Креста приостановила и финансирование, и членство белорусского Красного Креста. Однако организация продолжает работать под руководством Шевцова, так же, как и Фонд Талая, в отношении которого ввела санкции только Украина", — отмечают расследователи.

Предложения о таких поездках детей поступают через учителей или оккупационные органы власти. Отец девочки из Мариуполя, которая участвовала в этих программах, узнавал о возможности поехать в тот или иной город из классного чата. Школа информировала, какие документы нужны, и составляла списки желающих.

Среди "развлечений" для детей — экскурсии к "главным символам просоветской пропаганды" и встречи с белорусскими силовиками. В частности, в лагере "Колос" в Брестской области предлагали детям посмотреть на дубинки и амуницию белорусской позиции.

Также маленьких украинцев "поддерживают" песнями российской эстрады на военную тематику и тематическим маскарадом. Детям предлагают переодеваться в советских ветеранов, пионеров и раненых в голову белорусских пограничников.

В августе 2022 года украинских детей вывозили в лагерь "Березка" в Гродненской области. По данным СМИ, за организацию "отдыха" отвечала уже упомянутая организация Красного Креста и ЮНИСЕФ в Беларуси.

"Это происходило в рамках программы "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году". То есть ЮНИСЕФ — благотворительная миссия, образованная ООН — международной организацией по безопасности со штаб-квартирой в Нью-Йорке — так же имела отношение к размещению украинских детей в белорусских лагерях", — подчеркивают журналисты.

Еще один лагерь, к работе которого причастен ЮНИСЕФ, называется "Липки" и находится в Витебской области. Там якобы психосоциально поддерживали детей в августе 2022 года. В программе "отдыха" была экскурсия на белорусский военный полигон, которую провели даже дважды.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заверил, что ЮНИСЕФ уже отказался от участия в подобных проектах и не финансирует их.

Среди детей, которых вывозят в белорусские лагеря, есть дети-сироты. Этого даже не скрывают местные телеканалы. В частности, в лагере "Колос" в ноябре 2023 года побывал Александр Маринин.

В интервью белорусскому СМИ он рассказывал, что его родители умерли. Сам мальчик родом из Мариуполя. Тетя его матери Виктории проживает в Греции и не знает, жива ли женщина, но ее гражданский муж подтвердил факт смерти. Судьба самого мальчика после посещения лагеря также непонятна.

Расследователи предупреждают, что вывоз детей в Беларусь продолжится. Талай уже анонсировал расширение деятельности своего фонда. Теперь мужчина обещает возить в лагеря детей из временно оккупированной части Херсонской области.

Напомним, в ЦНС информировали, что после президентских выборов в РФ на временно оккупированных территориях могут усилиться этнические чистки.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты проводят "эксперименты" на детях. Враг создает милитарные лагеря для военной подготовки школьников.