Українських дітей вивозять у білоруські табори: що там відбувається (розслідування)

Розслідувачі з’ясували, що отримати пропозицію поїхати у такі табори можна через школу або окупаційні органи влади. Серед пропонованих "розваг" — нетиповий маскарад та спілкування з силовиками, а серед організаторів — Червоний хрест та ЮНІСЕФ.

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Українських дітей з тимчасово окупованих територій возять на "відпочинок" у білоруські табори. Деталі відомі зі спільного розслідування проєкту "Схеми" та білоруської служби "Радіо Свобода", опублікованого 22 лютого.

До вивезення маленьких українців у Білорусь причетні дві організації — благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая та білоруське товариство Червоного Хреста. Керівник другої організації Дмитро Шевцов їздив на тимчасово окуповані території України та відкрито підтримує російську агресію.

"У грудні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста призупинила і фінансування, і членство білоруського Червоного Хреста. Однак організація продовжує працювати під керівництвом Шевцова, так само, як і Фонд Талая, щодо якого запровадила санкції лише Україна", — зазначають розслідувачі.

Пропозиції про такі поїздки дітей поступають через вчителів або окупаційні органи влади. Батько дівчинки з Маріуполя, яка брала участь в цих програмах, дізнавався про можливість поїхати у те чи інше місто з класного чату. Школа інформувала, які документи потрібні, та складала списки охочих.

Серед "розваг" для дітей — екскурсії до "головних символів прорадянської пропаганди" та зустрічі з білоруськими силовиками. Зокрема, у таборі "Колос" у Брестській області пропонували дітям подивитись на кийки та амуніцію білоруської позиції.

Також маленьких українців "підтримують" піснями російської естради на військову тематику та тематичним маскарадом. Дітям пропонують перевдягатись у радянських ветеранів, піонерів і поранених у голову білоруських прикордонників.

У серпні 2022 року українських дітей вивозили у табір "Березка" у Гродненській області. За даними ЗМІ, за організацію "відпочинку" відповідала вже згадана організація Червоного Хреста та ЮНІСЕФ у Білорусі.

"Це відбувалося у межах програми "Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року". Тобто ЮНІСЕФ – благодійна місія, утворена ООН – міжнародною безпековою організацією зі штаб-квартирою у Нью-Йорку – так само мала стосунок до розміщення українських дітей у білоруських таборах", — підкреслюють журналісти.

Ще один табір, до роботи якого причетний ЮНІСЕФ, називається "Липки" та знаходиться у Вітебській області. Там нібито психосоціально підтримували дітей у серпні 2022 року. У програмі "відпочинку" була екскурсія на білоруський військовий полігон, яку провели навіть двічі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець запевнив, що ЮНІСЕФ вже відмовився від участі у подібних проєктах та не фінансує їх.

Серед дітей, яких вивозять у білоруські табори, є діти-сироти. Цього навіть не приховують місцеві телеканали. Зокрема, у таборі "Колос" у листопаді 2023 побував Олександр Маринін.

В інтерв’ю білоруському ЗМІ він розповідав, що його батьки померли. Сам хлопчик родом з Маріуполя. Тітка його матері Вікторії проживає у Греції та не знає, чи жива жінка, але її цивільний чоловік підтвердив факт смерті. Доля самого хлопчика після відвідування табору також незрозуміла.

Розслідувачі попереджають, що вивезення дітей у Білорусь продовжиться. Талай вже анонсував розширення діяльності свого фонду. Тепер чоловік обіцяє возити у табори дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Нагадаємо, у ЦНС інформували, що після президентських виборів у РФ на тимчасово окупованих територіях можуть посилитись етнічні чистки.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що російські окупанти проводять "експерименти" на дітях. Ворог створює мілітарні табори для військової підготовки школярів.