Образили Путіна: колаборант проговорився про страти і депортації українців на Запоріжжі

Очільник тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що репресій зазнали сім’ї, які не підтримували так звану "СВО" чи "ображали" РФ, зокрема прапор, гімн або ж президента Росії.

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"Губернатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" РФ, і, ймовірно, натякнув на страти українців ЗС РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 22 лютого.

За інформацією аналітиків, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей, які не підтримували так звану "спеціальну військову операцію" або "ображали" Російську Федерацію, зокрема прапор РФ, гімн або ж президента Володимира Путіна.

Експерти зауважили, що Балицький виправдовував вчинки, які можуть бути класифіковані як воєнні злочини, стверджуючи, що насильницька депортація українських сімей була здійснена для їхньої ж безпеки. Він аргументував це тим, що окупаційній владі довелося б "розбиратися" з цими сім'ями у ще більш "жорсткий" спосіб у майбутньому, або ж їх могли б вбити інші проросійські громадяни.

За словами Балицького, що окупаційна влада "дала (депортованим сім’ям – ред.) можливість виїхати", проте депортувала деяких силою, "давши їм пляшку води" на кордоні. Балицький також заявив, що окупаційній владі довелося прийняти "надзвичайно жорсткі рішення, про які (він – ред.) не буде говорити", ймовірно, натякнувши на проведення без суда російськими окупаційними військами розстрілів громадян України.

У ISW неодноразово повідомляли про примусову депортацію країною-агресором українських громадян, у тому числі дітей, і продовжує вважати, що Кремль намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, у тому числі шляхом діяльності, яка виглядає як порушення Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду.

Аналітики підкреслили, що відповідні заяви Балицького про російські депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що депортаційні кампанії РФ частково спрямовані на русифікацію населення на тимчасово окупованих територіях шляхом примусу та страху.

Експерти наголошують, що бажання Балицького відкрито обговорювати і навіть захищати незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в оприлюдненому інтерв’ю підкреслює ступінь підтримки та просування такої політики російською владою.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що 95% будинків у місті Оріхів на Запоріжжі зруйновано через постійні обстріли з боку Збройних сил Російської Федерації.