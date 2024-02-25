Кремль перекладывает на офицеров ВС РФ ответственность за казни пленных, — ISW

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу публично распорядился, чтобы к пленным украинским военнослужащим проявляли "гуманное отношение". Таким образом кремлевские генералы хотят показать свою непричастность к расстрелам бойцов ВСУ.

Командующий группировкой "Центр" ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев 24 февраля отчитался перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу о двухсот военнослужащих ВСУ, которых якобы взяли в плен в Авдеевке. Российский министр в ответ сказал о необходимости "гуманного отношения к военнопленным", сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Вы слышали, что сказал Верховный Главнокомандующий ВС РФ, – гуманно, как это было всегда", – сказал Шойгу.

Комментируя заявления военного командования РФ об украинских военнопленных аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что таким образом кремлевские генералы пытаются снять с себя ответственность за громкие военные преступления России и переложить ее на российских командиров среднего и низшего звена.

По словам экспертов, высшее командование ВС РФ, вероятно, обеспокоено реакцией международного сообщества на преступные действия российских солдат, действующих на украинском фронте.

"Шойгу, как и президент России Владимир Путин, вероятно, обеспокоен международными последствиями действий своих подчиненных в связи с очевидными российскими военными преступлениями и, возможно, специально обратился к украинским военнопленным, учитывая недавнее внимание международного сообщества к российским зверствам в Украине".

Расстрел украинских военнопленных

Сотрудники ISW, очевидно, имели в виду недавние события в Авдеевке, где украинские бойцы, оборонявшие опорный пункт "Зенит" попали в окружение и позже были расстреляны оккупантами. Как рассказал, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, украинское командование через посредников связалось с российской стороной с просьбой эвакуировать тяжелораненых безоружных военных и оказать им помощь.

Омбудсмен 24 февраля сообщил, что российские бойцы должны были взять раненых в плен, чтобы позже их обменять на своих сослуживцев, но в итоге договоренности были цинично нарушены. Лубинец добавил, что детали переговоров с российской стороной он раскрыть не может, однако с нарушением договоренностей и норм гуманитарного права со стороны противника Украина сталкивается постоянно.