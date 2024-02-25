"Поразила цель на 700 километров": у ВСУ появилось дальнобойное оружие, — Камышин (видео)

Оружие украинского производства может наносить удары по стратегическим объектам на территории Российской Федерации. Для Украины ракетная программа — самая важная, отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

На вооружении украинской армии появилось оружие, которое может поражать вражеские цели на расстоянии 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время форума "Украина. Год 2024", который транслировали во время телемарафона 25 февраля.

По словам Камышина, для Украины ракетная программа является важнейшей.

"У нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров", — сказал Александр Камышин.

Речь идет о вооружении украинского производства, которое может наносить удары по стратегическим объектам в тыловых районах Российской Федерации.

Кроме этого, он рассказал, что в этом году также украинцы больше узнают о наземных дронах, роботизированных системах.

Украина нашла возможность начать производить гибридную противовоздушную систему, в которой сочетаются старые советские системы и западные ракеты. По его словам, различные гибридные модели "позволяют иметь на поле боя решения, которые работают". Также государство вместе с партнерами имеет возможность производить еще несколько позиций — сборка БМП, БТР, выработка легкой гаубицы 105 калибра.

Напомним, 31 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинского дальнобойного оружия, которое поразило цель за 700 километров.

Ранее сообщалось, что 1,16 триллиона гривен составляет оборонный бюджет Украины на 2024 год. По информации Минобороны, государство сделает ставку на производство собственного вооружения и на кооперацию с западными партнерами.