"Я в позитиве от ответа партнеров": Зеленский рассказал о предоставлении ATACMS на 300 км

По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от США, и Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это вооружение на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он находится в позитиве от недавнего ответа украинских партнеров по поводу предоставления украинской стороне американских дальнобойных ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Об этом сказал 25 февраля на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".

Владимир Зеленский заявил, что положительно видит перспективы получения Украиной от США дальнобойных ракет ATACMS.

"Мы понимаем, для чего они нам нужны, и Россия понимает, что мы будем с этим делать. Мы долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил вам обобщенно, если можно: я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию (ATACMS с дальностью 300 км — ред.)", – отметил президент Украины.

Зеленский о поддержке Франции

Президент также отметил, что у него недавно была встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что удовлетворен подписанием договора о гарантиях безопасности для Украины. Также он анонсировал приезд президента Франции в Украину.

"Мы ожидаем приезда Эммануэля Макрона в Украину. И он здесь будет. Я понимаю, когда будет. Из-за безопасности не говорю конкретную дату. Это будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали поддержки Украины. Важные. Новые", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в рамках коалиции артиллерии от французской стороны ожидается несколько десятков артиллерийских систем.

Ракеты ATACMS для ВСУ: что известно

23 февраля во время брифинга спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США готовы предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, включая баллистические ракеты ATACMS. Однако, препятствием для этого становится отказ Конгресса утвердить соответствующий финансовый пакет для обеспечения оборонных потребностей Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, 21 февраля военный обозреватель Давид Шарп рассказал о новых ATACMS, которые могут передать США. По его словам, если ВСУ получат новые ракеты с радиусом действия 300 километров и унитарной боеголовкой, то это безусловно расширит возможности украинских военных по попаданию, например, по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.