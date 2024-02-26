Приезжал пьяным: в Винницкой области мужчине дважды удалось избежать мобилизации

В апелляционном приговоре сказано, что во время второго посещения военкомата мужчина вновь был пьяным. Он написал заявление о том, что не хочет проходить службу, после чего был вызван в суд.

В Винницкой области военнообязанному дважды удавалось избежать мобилизации после того, как он приходил в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в приговоре Винницкого апелляционного суда от 12 февраля.

Началась вся история с того, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала жителя города Липовец пригодным к военной службе по мобилизации. Ему вручили повестку для отправки в военную часть, однако этого так и не произошло.

В приговоре написано, что военнобязанный все же прибыл в ТЦК для мобилизации, однако транспорт, который должен был забрать украинцев, задерживался. Мужчина решил не терять время и начал распивать алкогольные напитки. К месту, куда должен был прибыть автобус, он уже вернулся пьяным.

Военком знал, что отправлять в военные части пьяных граждан запрещено, поэтому выписал военнообязанному повестку на другую дату, о чем позже заявил в суде.

Подозреваемый пришел в ТЦК и СП раньше даты, которая была в документе, однако он снова был в состоянии алкогольного опьянения.

"Появился с явными признаками алкогольного опьянения и выражал нежелание проходить службу по мобилизации. На указанное поведение (представитель военкомата — Ред.) предложил написать заявление, в котором изложить свое нежелание проходить дальнейшую службу, на что (военнообязанный — Ред.) согласился и собственноручно добровольно написал соответствующее заявление", — говорится в приговоре.

Уклонение от мобилизации: решение суда

В результате дело дошло до суда, однако в приговоре было отмечено, что вина военнообязанного не доказана и его можно оправдать. Один из аргументов заключался в том, что житель Винницкой области не пытался уклониться от службы и явился в ТЦК не в тот день, который был записан в повестке.

Позже Винницкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время, ранее военнообязанный не был судимым и не нарушал общественный порядок, поэтому было принято решение пока что не сажать его в тюрьму, а приговорить к трем годам испытательного срока.

Ранее сообщалось, какие наказания готовят для уклонистов в новом законопроекте про мобилизацию в Украине. Депутатам предложили изменить нормы, которые позволят главе ТЦК выносить постановление даже спустя годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.