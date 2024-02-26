Москва может вести охоту на российских беженцев в Германии, — Bild

В общей сложности с 2022 года политическое убежище в Германии получили 1900 россиян. Эти люди, по словам журналистов, подвержены особому риску, поскольку выступают против вторжения ВС РФ в Украину, поддерживают демократию и права человека.

После убийства в Испании бывшего пилота российских ВКС Максима Кузьминова, российское военно-политическое руководство может выбрать в качестве своих мишеней россиян, бежавших в Германию. Об этом пишет Bild.

По данным журналистов, в общей сложности с 2022 года политическое убежище в Германии было предоставлено 1900 россиянам.

Сообщается, что эти люди подвержены особому риску, поскольку выступают против войны, за демократию и права человека. Издание ссылается на источники в силовых службах, которые сообщили, что "акты государственного терроризма" вызывают серьезные опасения. В спецслужбах Германии считают, что российские агенты могут планировать операции по похищению и убийству граждан за рубежом.

"Те, кто выступают против режима Путина, подвергается значительной опасности. Некоторые из них нашли убежище от политических преследований в Германии. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность этих людей", — заявила в интервью журналистам руководитель МВД страны Нэнси Фезер.

По ее словам, сейчас немецкие спецслужбы взаимодействуют с властями Испании, речь может идти о "случае государственного терроризма".

Напомним, что в Испании не сомневаются, что убийством пилота Кузьминова руководили из Москвы.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, в Испании могут действовать российские эскадроны смерти.