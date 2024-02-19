Полиция осмотрела место преступления: первые кадры с места убийства пилота РФ Максим Кузьминов (видео)

В октябре 2023 года в ГРУ России заявили, что накажут пилота Ми-8 Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины. Через три месяца его отыскали с 12 пулями в теле.

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Испанские полицейские осмотрели место преступления, где могли убить российского пилота-беглеца Максима Кузьминова. На видео с места событий видно несколько машин, с десяток полицейских, судмедэкспертов и людей в штатском. Кадры с работой правоохранителей Испании опубликовали в Telegram-канале Mash.

Видео, размещенное в сети, длится менее полуминуты и особых подробностей оператор не показывает. Видно, как судмедэксперты составляют пленку, которой окружили место осмотра. Также в кадр попадают машины полиции, которые стоят на тротуаре, и до десятка правоохранителей.

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В заметке также разместили фотографию, на которой можно увидеть нечто похожее на тело человека. Не понятно, где именно и когда сделано фото.

На странице в соцсети X (Twitter) Национальной полиции Испании нет информации о чрезвычайном происшествии в Аликанте. Информация о гибели россиянина опубликована на портале Il Corrispondente и ABC.

Смерть Максим Кузьминова — детали

Отметим, днем 19 февраля в росСМИ появились сообщения о возможной гибели в Испании пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который осенью 2023 года перегнал в Украину военный вертолет Ми-8 ВС РФ.

Указывалось, что событие произошло 13 февраля в провинции Аликанте в городке Ла-Вильяхойос. Возле гаража нашли тело неизвестного 33-летнего мужчины, которого застрелили 12-ю выстрелами, а затем переехали автомобилем. Позже уточнили информацию — якобы убитым оказался 28-летний Кузьминов. Автомобиль, на котором могли скрыться убийцы, полиция отыскала в соседнем населенном пункте Эль-Кампелло: его сожгли.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что погибший — действительно российский беглый пилот: другие подробности дела не привел. Между тем росСМИ уверяли, что мужчина в Испании якобы пьянствовал, рассказывал о своей прошлой жизни и вызвал из РФ подружку. Украинская разведка не подтвердила правдивость рассказов о пьянстве. Однако источники издания "Украинская правда" подтвердили данные о подружке и о том, что он не хотел жить в Украине и перебрался в Испанию.

Максим Кузьминов — участие в операции "Синица"

Осенью 2023 года ГУР Минобороны рассказали об операции "Синица", благодаря которой в Украину прилетел вертолет Ми-8 с грузом запчастей для российских самолетов. После этого показали пилота — Максим Кузьминова — который согласился перейти на сторону Сил обороны после полугодовых тайных переговоров. Как выяснилось, сначала украинские разведчики переправили в безопасное место его семью, а затем россиянин перегнал воздушное судно. За кражу вертолета мужчина должен был получить вознаграждение в размере 500 тыс. долл., заявили в ГУР. Между тем в ГРУ России заверили, что пилот Ми-8 "до суда не доживет".