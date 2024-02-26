Усиление мобилизации в Украине: юрист объяснил, можно ли отказаться от повестки

Отказаться от повестки без причин и последствий могут те, кто был исключен из воинского учета. Другим категориям военнообязанных это доступно в двух случаях.

Украинское законодательство предусматривает возможность отказаться от повестки, но это возможно только при определенных условиях. Деталями поделился юрист компании "Приходько и Партнеры" Илья Шипко.

Он подчеркнул, что отказ от повестки является "довольно дискуссионным вопросом" в правовом поле. Это связано с тем, что ни один нормативно-правовой акт не предусматривает четкой возможности для прямого отказа мобилизоваться.

"Отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, которая была исключена с воинского учета. Поскольку такие лица, с момента исключения с учета, не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК", — отметил Шипко.

Однако эта категория — довольно небольшая. В случае с другими военнообязанными ситуация сложнее.

От повестки по закону можно отказаться, если она неправильно заполнена. В частности, могут быть неправильно прописаны личные данные (имя, фамилия и т.д.) или же в бланке может не быть печати ТЦК и подписи комиссара. В таком случае повестку можно не подписывать.

Кроме того, можно написать отказ от повестки уже после ее получения. То есть лицо может отказаться от явки по документу.

Однако в таком случае у военнообязанного должна быть объективная причина для отказа. Он должен направить в ТЦК письмо с обоснованием обстоятельств и возможными доказательствами, и тогда военкомат может отсрочить призыв.

В других случаях отказ является нарушением закона, поэтому работники ТЦК могут оформить административное правонарушение. Наказанием в таком случае будет штраф от 850 до 1700 гривен.

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