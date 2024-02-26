В МИД призвали запретить экспорт снарядов из ЕС в другие страны, кроме Украины

Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры слишком поздно приняли решение о наращивании собственного производства боеприпасов и признают эту ошибку.

Украинская армия в настоящее время испытывает нехватку снарядов на передовой, поэтому экспорт всех боеприпасов из Европы в другие страны необходимо приостановить, так как они должны быть направлены в Украину. Об этом в интервью RND 26 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все контракты на экспорт боеприпасов европейского производства в третьи страны должны быть приостановлены, а все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину", — заявил он.

По словам главы украинской дипломатии, буквально каждый патрон, произведенный на территории Европы должен служить обороне Европы.

Кулеба также раскритиковал западных партнеров за сложившуюся ситуацию с боеприпасами для Вооруженных сил Украины и признался, что говорит о проблеме при каждой встрече с союзниками. В ответ, по словам министра, они признают свои ошибки.

"Они слишком поздно приняли решение о наращивании собственного производства, подписании долгосрочных контрактов и запуске новых производственных линий. К сожалению, теперь мы расплачиваемся за эти ошибки", — подчеркнул Кулеба.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что артиллерийские боеприпасы являются абсолютным приоритетом в плане военной помощи Украине. Министр уточнил, что Евросоюз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов до конца марта.