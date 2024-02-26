Мобилизация в Украине: что грозит мужчинам за неприбытие по повестке

Руководитель Кременчугского ТЦК Мирослав Волков отметил, что если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в районный военкомат, его данные передаются в Нацполицию для осуществления розыска.

Неприбытие в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа в размере от 3,4 до 5,1 тысяч гривен. Об этом сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "ТелеграфЪ".

Он отметил, что ответственность за такое нарушение определена законом.

"Получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом говорится уже не первый год", – сказал он.

Согласно его высказыванию, если военнообязанный, получивший повестку, не является в районный ТЦК, его личные данные передаются в Национальную полицию для проведения поисковых мероприятий.

"После розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч.2. После этого он уплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)", — рассказал представитель ТЦК.

Волков также отметил, что после признания гражданина пригодным к прохождению военной службы специалисты из группы морально-психологического обеспечения будут взаимодействовать с ним в дальнейшем.

"Они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ", — сообщил он.

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