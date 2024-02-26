Мобилизация в Украине: призывают ли женщин и где могут служить ограниченно годные

В ТЦК подтвердили, что мобилизуют ограниченно годных лиц. Однако украинцы с этим статусом призываются только в случае, если воинская часть нуждается в этих специалистах.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков ответил, мобилизуют ли в Украине ограниченно годных и где они проходят службу. Об этом известно из его интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ", опубликованного 26 февраля.

Начальник ТЦК подтвердил, что такие мужчины могут быть мобилизованы. Они считаются годными к службе, но с определенными ограничениями.

"Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", — подчеркнул Волков.

Он также объяснил, куда именно могут призвать человека из этой категории военнообязанных.

"Ограниченно годных, как правило, направляют для прохождения службы в тыловые подразделения. Таких должностей не очень много, поэтому мы таких военнообязанных мобилизуем мало", — рассказал руководитель ТЦК.

Мобилизуют ли женщин?

Также Волков объяснил, что в Украине женщины попадают на военную службу только добровольно.

"До окончания войны я это количество не назову, но могу сказать, что большое количество патриотически настроенных женщин стали на защиту Украины. И в составе подразделений они выполняют боевые задачи наравне с мужчинами", — добавил военком.

Напомним, юрист Илья Шипко разобрал, в каких случаях можно отказаться от повестки.

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