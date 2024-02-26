"Ничем не уступают России": Украина догнала РФ по количеству производства дронов-камикадзе

Александр Камышин отметил, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

В 2024 году Украина стала производить столько же дронов-камикадзе, которые являются аналагами иранских Shahed-131 и Shahed-136, сколько производит и РФ. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", — отметил он.

Также Камышин отметил, что Украина достигает успеха не только в создании аналогов "Шахедов", но и в разработке других типов ударных беспилотных аппаратов.

"То, что на России взрывается — это все наше", — отметил министр.

Прокомментировав вопрос о сходстве параметров украинских дронов-камикадзе с российско-иранскими, Камышин заявил, что они аналогичны по объему передвижной взрывчатки, дальности действия и другим техническим характеристикам.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением. Машинное зрение не имеет особо общего с искусственным интеллектом, однако "умные" дроны могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели.

Ранее, 31 января лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские дроны с машинным зрением опасны для украинских военных, поскольку они игнорируют средства РЭБ