В Швеции оппозиция давит на правительство относительно поставок самолетов JAS-39 Gripen Украине, — Аftonbladet

Представители Центристской партии настаивают на том, чтобы самолеты отправили Украине, еще до принятия Швеции в НАТО.

После того, как парламент Венгрии проголосует за заявку Швеции на вступление в НАТО, должно быть немедленно принято решение об отправке Jas Gripen в Украину. Такие требования правительства выдвинули шведские социал-демократы. Об этом пишет издание Аftonbladet.

Представители Центристской партии настаивают на том на том, чтобы самолеты отправили Украине, еще до принятия Швеции в НАТО. Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, но социал-демократы с условием, что Швеция должна сначала вступить в НАТО.

"Если мы что-то знаем об Украине, то это то, что господство в воздухе означает все, чтобы переместить фронт. Если мы примем это решение, это прекрасно", — говорит лидер партии Мухаррем Демирок.

Вооруженные силы Швеции проверили, может ли Швеция отправлять самолеты, но выводы засекречены

"Во всех своих объявлениях Вооруженные силы четко заявляли, независимо от системы вооружения, что повторное приобретение для шведской стороны должно происходить по тому, что мы резервируем. Это чрезвычайно важно", — говорит Демирок.

Он отметил, что производитель Jas Saab был открыт, что компания имеет ряд готовых корпусов, а это означает, что можно относительно быстро заменить самолеты, которые отправляются в Украину.

Напомним, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что уничтожение еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары оккупантов по городам Украины.

23 февраля премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что истребители F-16 могут появиться в Украине весной. Передача западных истребителей ВСУ не является проблемой. Все упирается в обучение пилотов и строительстве инфраструктуры для них.