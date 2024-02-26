Уничтожение А-50 и ЗРК С-400: ВСУ "расчищают" дорогу для будущих F-16, — эксперты

Украинские службы, полагают аналитики, не зря нацелились на российские самолеты А-50 и ракетные комплексы ПВО, поскольку в связке они представляют опасность для истребителей F-16.

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Российская армия в борьбе против украинской фронтовой авиации активно использовала связку из зенитно-ракетных комплексов С-400 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50(У). Поэтому украинские вооруженные силы "положили глаз" на эти системы, и это имеет определенный смысл, особенно в преддверии получения западных истребителей F-16. Об этом говорится в материале The Eurasian Times.

Вооруженные силы Украины, вероятно, ставят за цель ослабить противовоздушную оборону противника, важной частью которой и являются самолеты А-50. Кроме того, очевидно, опасность представляют и ЗРК С-400 вооруженные ракетами 40Н6 с заявленной дальностью до 380 км.

Эксперты отмечают, что российские специалисты по планированию надеются, что 40Н6 также сможет сбивать истребители F-16, которые Украина, как ожидается, вскоре получит. Эта возможная тактика также будет включать в себя тот же синтез С-400 и А-50.

Однако украинским вооруженным силам удалось поразить два самолета-разведчика и несколько пусковых установок ЗРК, применяя, как выразились обозреватели, "различные тактики, перегружая ПВО и отвлекая налеты с разных сторон".

Дружественный огонь

Авторы публикации обратили внимание, что российские профильные каналы по-своему трактуют недавнее поражение самолета А-50, раскручивая версию о гибели машины в результате дружественного огня.

В частности были озвучены причины, приведших к подобной ситуации, — это хронически плохая "координация между ПВО и различными видами авиации". В качестве аргумента утверждалось, что Украины якобы "сыпет ракетами всех типов и в воздух, и на землю просто в надежде на результат". Это максимально усложняет воздушную обстановку, поэтому ЗРК могли ошибочно выбрать цель спутав украинскую ракету с собственным самолетом.

Между тем эта версия противоречит заявлению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова — он заявил, что российский самолет А-50 был уничтожен в результате специальной операции украинских служб, которая готовилась две недели.

Выводы

В любом случае, удары по С-400 и ослабление российского флота ДРЛО предшествуют скорому появлению F-16 на украинском поле боя, которые представляют собой две самые большие угрозы для истребителей.

"Намеренно или нет, но Украина расчищает пространство для F-16, и задача России становится намного сложнее. Потеря самолета ДРЛО означает серьезную угрозу для ее лучших боевых самолетов, таких как Су-35, и катастрофу для других истребителей", — подытожили эксперты

Важно

"Крайне успешная операция": в ГУР раскрыли потери РФ в результате ликвидации самолета А-50 (видео)

Напомним, в октябре 2023 украинские силы уничтожили систему С-400 на оккупированной части Луганской области.