ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Луганске и Крыму, — командование (фото)

По данным Центра стратегических коммуникаций, успешные операции проводились 25 и 30 октября. Командование уточняет, что в оккупированном Луганске была уничтожена система С-400.

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В октябре Силы обороны нанесли ущерб двум российским стратегическим системам ПВО. Установка, находившаяся в Луганске, уничтожена полностью. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratСom Ukraine в Telegram-канале.

"25 октября Вооруженные силы Украины уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле оккупированного Луганска, — говорится в публикации. — В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно повредили стратегический объект системы ПВО на западном побережье оккупированного Крыма".

Сообщение Центра стратегических коммуникаций StratСom Ukraine

Напомним, что 9 октября стало известно, что РФ наращивает темпы производства С-400 на фоне санкций. Сообщается о модернизации вновь созданного крыла Обуховского завода в Санкт-Петербурге, которое задействовано в производстве комплекса С-400 "Триумф".

Также сообщалось, что в Москве запускают новое производство ЗРК С-400 в парке "Руднево". Строительство объекта площадью 93,7 тыс. кв. метров завершили за восемь с половиной месяцев. Вместе с тем монтаж производственной линии все еще продолжается — и речь о серийном производстве ЗРК не идет.