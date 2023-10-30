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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Луганске и Крыму, — командование (фото)

Зенитный ракетный комплекс С-400
Фото: РИА Новости | Зенитный ракетный комплекс С-400. ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО возле оккупированного Луганска

По данным Центра стратегических коммуникаций, успешные операции проводились 25 и 30 октября. Командование уточняет, что в оккупированном Луганске была уничтожена система С-400.

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В октябре Силы обороны нанесли ущерб двум российским стратегическим системам ПВО. Установка, находившаяся в Луганске, уничтожена полностью. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratСom Ukraine в Telegram-канале.

"25 октября Вооруженные силы Украины уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле оккупированного Луганска, — говорится в публикации. — В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно повредили стратегический объект системы ПВО на западном побережье оккупированного Крыма".

Сообщение Центра стратегических коммуникаций StratСom Ukraine Fullscreen
Сообщение Центра стратегических коммуникаций StratСom Ukraine

Напомним, что 9 октября стало известно, что РФ наращивает темпы производства С-400 на фоне санкций. Сообщается о модернизации вновь созданного крыла Обуховского завода в Санкт-Петербурге, которое задействовано в производстве комплекса С-400 "Триумф".

Также сообщалось, что в Москве запускают новое производство ЗРК С-400 в парке "Руднево". Строительство объекта площадью 93,7 тыс. кв. метров завершили за восемь с половиной месяцев. Вместе с тем монтаж производственной линии все еще продолжается — и речь о серийном производстве ЗРК не идет.