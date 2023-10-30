Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ знищили російські системи ППО в Луганську та Криму, — командування (фото)

Зенітний ракетний комплекс С-400
Фото: РИА Новости | Зенітний ракетний комплекс С-400. ЗСУ знищили систему стратегічної ППО біля окупованого Луганська

За даними Центру стратегічних комунікацій, успішні операції проводилися 25 і 30 жовтня. Командування уточнює, що в окупованому Луганську було знищено систему С-400.

Related video

У жовтні Сили оборони завдали шкоди двом російським стратегічним системам ППО. Установку, що перебувала в Луганську, знищено повністю. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine в Telegram-каналі.

"25 жовтня Збройні сили України знищили систему стратегічної ППО С-400 біля окупованого Луганська, — йдеться в публікації. — У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно пошкодили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі окупованого Криму".

Повідомлення Центру стратегічних комунікацій StratСom Ukraine Fullscreen
Повідомлення Центру стратегічних комунікацій StratСom Ukraine

Нагадаємо, що 9 жовтня стало відомо, що РФ нарощує темпи виробництва С-400 на тлі санкцій. Повідомляється про модернізацію новоствореного крила Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі, яке залучене у виробництві комплексу С-400 "Тріумф".

Також повідомлялося, що в Москві запускають нове виробництво ЗРК С-400 у парку "Руднево". Будівництво об'єкта площею 93,7 тис. кв. метрів завершили за вісім із половиною місяців. Водночас монтаж виробничої лінії все ще триває — і про серійне виробництво ЗРК не йдеться.