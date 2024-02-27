Избежали ударов ВСУ: ВС РФ продвинулись в районе Бахмута, Кременной и Авдеевки, — ISW (карты)

По словам аналитиков, в российских источниках сообщается о полном захвате Северного, Тоненького и выходе на окраины Орловки. Оккупанты могли незаметно перебросить живую силу и технику в Авдеевку из Донецка и не привлечь внимание ВСУ к местам дислокации войск.

Российские войска 26 февраля продвинулись к югу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск–Сватово–Кременная. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 26 февраля.

Отмечается, что на геолокированных кадрах за 26 февраля видно, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Белогоровки (юг Кременной). Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Ивановки; юго-восточнее Купянска в районе Табаевки; западнее Кременной возле населенного пункта Терны; и южнее Кременной возле Белогоровки.

По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, за последний месяц на Купянском направлении у российских войск было "более чем в 10 раз" больше артиллерийских боеприпасов, чем у ВСУ.

Карта Донецкой области

Небольшое продвижение под Бахмутом

ВС РФ недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута. Геолокированные кадры за 25 февраля показали некоторое продвижение к северо-востоку от Ивановского. Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ продвигаются к центру Ивановского с востока и продолжают боевые действия на северной окраине поселка.

Сообщается, что десантники РФ вытеснили украинские войска с позиций в лесной зоне к северо-западу от Ивановского.

Карта Донецкой области

Ласточкино

ВС РФ захватили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки 26 февраля после вывода Сил обороны из этого района. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил 26 февраля, что украинские войска отошли из Ласточкино и заняли оборонительные позиции на линии Орловка–Тоненькое–Бердичи. На геолоцированных кадрах видно, что ВС РФ вошли в юго-восточную часть Северного (западнее Авдеевки). Российские "военкоры" сообщили о полном захвате Северного и Тоненького и выходе на окраины Орловки. У ISW пока нет визуальных подтверждений.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска сосредоточили на Авдеевском направлении значительное количество сил за счет постепенной переброски элементов соединений с Лиманского направления на Авдеевку. Авдеевка находится в пределах 10 километров от Донецка, вероятно, живую силу и технику в Авдеевку перебрасывали через Донецк. При этом удалось не привлечь внимание ВСУ для точечных ударов по местам дислокации войск.

Работино: россияне без РЭБ и артиллерии

Работино на карте

26 февраля позиционные бои продолжились в районе Работино на западе Запорожской области, но изменений на линии фронта не произошло. По словам одного из российских военных блогеров, положение в районе Вербового спокойное: основные бои переместились в район Работино, где российским войскам не хватает артиллерийской поддержки и средств радиоэлектронной борьбы.

Крынки

Крынки на карте

26 февраля позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области. Представитель пресс-службы командования "Юг" полковник Наталья Гуменюк сообщила, что силы РФ активизировали разведывательные дроны на юге Украины, чтобы таким образом возместить недостаток разведывательных возможностей из-за потери еще одного самолета ДРЛО А-50. По словам Гуменюк, тактическая авиация РФ преодолевает значительные расстояния от линии фронта над Черным морем. 25 февраля использовали 100 дронов.

Напомним, что Путин включил Херсонщину и Запорожье в Южный военный округ. Новые приказы президента РФ направлены на больший контроль военной кампании в Украине и подготовку к полномасштабной войне с НАТО в долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, Степовое и Северное уже оккупированы.