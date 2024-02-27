Самое сложное — возле Авдеевки: в DeepState рассказали об изменениях на фронте (карты)

По данным аналитиков, еще в воскресенье украинские Силы обороны отбили 4 российских штурма на Степное Донецкой области, однако, учитывая риски, решили оставить село.

Российские оккупанты пытаются давить западнее Авдеевки Донецкой области, чтобы выйти на оперативное пространство. На других участках фронта также сложно, "однако не так как возле Авдеевки". Об этом сообщили аналитики DeepState во вторник, 27 февраля.

Как отмечают эксперты, без изменений пока остаются Беломосковский, Северский, Белгородский и Таврический отрезки.

Однако на Сватовском отрезке последние дни противник давит возле Тернов и Ямполовки.

Карта наступления РФ в Донецкой области

Кроме того, по информации аналитиков, враг продолжает атаковать по линии Богдановка-Ивановское на Бахмутском отрезке. Там россияне имеют частичный успех.

Карта наступления РФ в Донецкой области

Также в DeepState рассказали, что на Авдеевском отрезке еще в воскресенье украинские Силы обороны отбили 4 российских штурма на Степное, однако, учитывая риски, решили оставить село. Кроме того, как добавляют эксперты, враг уже закрепляется на западных окраинах города.

"К счастью, они не сразу поняли что происходит, поэтому понесли немалые потери от нашей артиллерии", — говорится в сообщении.

Карта наступления РФ в Донецкой области

Также противник продолжает атаковать Орловку, заходя в само село. Возле Тоненького россияне пытаются ворваться с севера в населенный пункт.

"Появились кадры, где на западных окраинах Северного москов**ы проводят зачистку руин. Кац**ы усилили давление на Красногоровку (М) и проводят штурмовые действия как с юга, так и с востока. Враг продолжает вести штурмовые действия в Георгиевке, Новомихайловке и Победе. В последней Силы Обороны дали существенный отпор выродкам", — рассказали аналитики.

Карта наступления РФ в Донецкой области

На Бердянском отрезке враг снова пробовал улучшить тактическое положение севернее Новодонецкого, но ситуация осталась без изменений.

Кроме того, столкновения продолжаются и западнее и южнее Роботино на Запорожском отрезке.

Напомним, 27 февраля в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в районе Горловки, Бердичев и Тоненького Донецкой области. Населенные пункты Степное и Северное оккупированы.