"Враг уже задумался": Игнат рассказал о тактике авиации РФ после потери самолета А-50 (видео)

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что россияне пока опасаются работать в воздушном пространстве над Украиной, поскольку в феврале вражеская авиация понесла большие потери.

Российское командование пока не отправляет в воздушное пространство самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также стало меньше использовать самолеты тактической авиации. Об этом сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини" 27 февраля.

Как замечает представитель Воздушных сил, прежде всего это — результат больших потерь врага. Он напомнил, что один из самолетов А-50 был поврежден ранее, а недавно уничтожены еще два самолета такого типа.

"Враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя эти самолеты. Они хоть и дальнего радиолокационного обнаружения, но этим самолетам надо подлетать поближе, чтобы хотя бы заглянуть подальше на территорию нашего государства и провести радиолокационную разведку. Поэтому враг делает определенные выводы и понимает, что может быть уничтожен", — отметил Игнат.

Кроме того, спикер акцентировал внимание, что всего за неделю было уничтожено семь самолетов тактической авиации России Су-34 и Су-35, поэтому их сейчас стало меньше летать.

"У них была задача снести Авдеевку с лица земли, забрасывать управляемыми авиабомбами, поэтому тактическая авиация работала много и часто. И соответственно имеют потери и на этом направлении также", — сказал он.

Что есть у российской авиации

Игнат отмечает, что у России есть еще самолеты А-50, но нет полной информации, насколько они исправны и насколько они соответствуют современным требованиям.

Как прокомментировал уничтожение ДРЛО А-50 руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, у России осталось всего шесть таких самолетов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что ВСУ выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины так же, как российский флот выдавили из северо-западной части Черного моря, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя.

Вместе с тем, по словам спикера Воздушных сил Игната, Россия сегодня изготавливает самолеты, близкие к пятому поколению и имеет много самолетов, в частности Су-30, Су-34, СУ-35.

"Поэтому я думаю, что они могут производить самолеты. Надежда на то, что санкции работают … но Россия все равно получает технологии, чтобы заниматься авиастроением, самолетостроением, энергетической сферой", — добавил представитель ВС ВСУ.

Напомним, ликвидацию А-50 прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что уничтожение вражеских самолетов — это результат союза с партнерами страны.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько самолетов А-50 имела Россия и на что повлияет падение очередной вражеской "птички".