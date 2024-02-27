Первый украинский Abrams поврежден в бою: эксперты описали детали боестолкновения

Судя по характеру повреждений, противник использовал FPV-беспилотник или ПТУР. Специалисты отметили низкую эффективность БПЛА против танка Abrams, поэтому фактически машина и не была полностью уничтожена.

В информационном поле 26 февраля появились кадры поражения первого американского танка Abrams M1A1, состоящего на вооружении украинской армии. В этой связи польские обозреватели Defence 24 попытались оценить характер повреждения и выяснить обстоятельства боестолкновения.

Авторы материала пишут, что до недавнего времени эти машины, вероятно, не принимали участия в боевых действиях и находились в резерве, но после потери ВСУ Авдеевки их отправили в бой. Судя опубликованным кадрам невозможно с точностью определить, чем подбили машину, но можно предположить, что это была противотанковая управляемая ракета (ПТУР) или FPV-беспилотник.

"Скорее всего, задняя часть башни была поражена сзади или сбоку. Примечательно, что танк не был уничтожен в результате этой атаки, но при этом была пробита броня задней части башни, в которой находятся два изолированных боекомплекта", — предположили эксперты.

Также была отмечена работа вышибных панелей, которые сработали при попадании в башню, фактически этим предотвратив детонацию боекомплекта, благодаря чему экипаж машины мог спастись. Более того, эксперты отмечают, что на фото заметны открытые люки, а значит экипаж успел эвакуироваться из машины.

"На имеющихся кадрах видно, что, кроме повреждения задней ниши башни и догорающих остатков метательных зарядов, танк не получил серьезных повреждений", — подчеркнули эксперты.

Судя по характеру повреждений, попытки уничтожить украинский Abrams с помощью беспилотника оказалась неэффективной, поскольку в зоне поражения нет боеприпасов. Кроме того, попытка забросить через люки гранаты приведет к дополнительным повреждениям, но не к уничтожению танка, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что американские танки Abrams M1, состоящие на вооружении украинских сил оснастили комплектами динамической защиты M19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT-1). Она должна предоставить до 500–550 мм дополнительной защиты против кумулятивных боеприпасов.