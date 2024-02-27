Работники ТЦК обвинили мужчину в "симуляции болезни": суд его оправдал

По словам представителя военкомата, украинец проходил медосмотр пьяным и заявлял о желании служить, но потом начал симулировать боли в спине. Призывник признал, что к медикам не обращался и боится мобилизации.

В Украине оправдали мужчину, которого хотели привлечь к ответственности за уклонение от мобилизации. Детали дела известны из приговора Любешовского районного суда Волынской области от 22 февраля.

Обвиняемый — уроженец Московской области РФ, который является гражданином Украины. Он состоит на учете как военнообязанный и 21 октября 2022 года был признан ВВК годным к службе.

24 октября украинцу вручили "боевую повестку", но уже в воинской части мужчина пожаловался на свое здоровье. Его вернули в ТЦК, но, как позже выяснилось, за медицинской помощью призывник не обратился.

3 ноября призывнику вручили уже вторую "боевую повестку" и снова отправили в воинскую часть. Военнослужащие снова услышали от гражданина жалобы на здоровье и вернули его. После этого обвиняемый к медикам не обратился.

Представители ТЦК отметили, что мужчина был "мотивирован к службе в ВСУ", но он наврал о своем состоянии и его жалобы на здоровье указывают на "умышленную симуляцию болезни". Мало того, представитель военкомата заявил, что украинец пришел на медосмотр "в неадекватном состоянии" — легкого алкогольного опьянения, и говорил, что "хочет служить".

Председательница ВВК в резерве объяснила, что у призывника диагностировали "хроническую люмбалгию", то есть "периодические боли в поясничном отделе позвоночника". Однако на момент прохождения медосмотра он "был здоров".

На суде мужчина отказывался давать показания, но перед дебатами все же озвучил свою позицию. Он рассказал, что "когда поехал в воинскую часть отмечал о болях в спине, поскольку она действительно болит".

"В медицинское учреждение не обращался, колол лекарства дома сам. Боюсь служить", — признался обвиняемый.

Как указано в приговоре, доказательства указывают на то, что у мужчины действительно болит спина. В то же время доказательств того, что он был отправлен в воинскую часть и жаловался там на здоровье, недостаточно. Рапорты работников ТЦК не были ничем подтверждены.

Суд признал военнообязанного невиновным и оправдал его за недоказанностью состава преступления.

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