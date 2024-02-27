Европарламент одобрил предоставление Украине 50 млрд евро помощи (видео)

За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов. Против этого предложения высказались 40 законодателей Европейского парламента.

Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 млрд евро помощи. Решение было принято 27 февраля во время пленарного заседания законодательного органа Европейского Союза.

За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов. Против этого предложения высказались 40 законодателей.

Принята также резолюция в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Инициатива предусматривает создание Украинского фонда для поддержки Украины и ее восстановления в течение следующих четырех лет.

Совместная декларация ключевых евроинститутов отмечает, что текущий бюджет, который принимался в декабре 2020 года, не соответствует реалиям. Европейский Союз с тех пор предстал перед беспрецедентными и неожиданными вызовами. Евросообщество применило все имеющиеся меры для их преодоления, в результате чего документ фактически исчерпал возможности для гибкого перераспределения расходов в рамках существующего многолетнего бюджета.

Помощь в 50 млрд евро Украине от ЕС в 50 млрд евро

Европарламент 22 февраля поддержал решение выделить Украине 50 млрд евро. В Европейском совете заявили, что из 50 миллиардов евро 33 млрд евро составят кредиты, а еще 17 млрд евро — гранты. Сам механизм для Украины будет состоять из трех основных компонентов.

Еще 6 февраля 2024 года Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно нового механизма поддержки Украины. В их заявлении говорилось, что новый механизм объединит поддержку Украины из бюджета ЕС в единый инструмент, предоставляя стране последовательную, предсказуемую и гибкую помощь на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, возникшим в результате войны.

Отмечается, что из 50 миллиардов евро 33 млрд евро составят кредиты, а еще 17 млрд евро — гранты. Их будут предоставлять через новый специальный инструмент, предложенный в контексте среднесрочного обзора Многолетней финансовой программы.

Напомним, 27 февраля президент Польши Анджей Дуда прокомментировал возможную отправку войск НАТО в Украину. По словам польского президента, вопрос дальнейшей помощи Украине стоял крайне остро на заседании лидеров Альянса и ЕС.