ЕС и отдельные страны предоставили Украине 148,5 млрд долларов, включая недавно объявленный пакет на 50 млрд евро. Великобритания пообещала предоставить поддержку, эквивалентную $15,1 млрд.

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Страны Северной Америки, Европы и Азии с начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск передали Киеву помощь более чем на 178 млрд долларов. Помощь от США составила 113 млрд долларов. Об этом сообщает "Институте изучения войны".

ЕС и отдельные страны в рамках двустороннего сотрудничества предоставили Украине 148,5 млрд долларов, включая и недавно объявленный пакет на 50 млрд. евро.

Помощь ЕС

Великобритания с февраля 2022 года пообещала предоставить поддержку, эквивалентную 15,1 млрд долларов. Из них 9 млрд — военные расходы.

Норвегия заключила многолетнее соглашение с Украиной, предусматривающее выделение 7 млрд долларов с 2023 по 2027 гг. Руководство скандинавской страны обязалось выделять Киеву порядка 1,4 млрд долларов в год. В 2022 году Украина получила от Норвегии около одного миллиарда и еще 1,9 млрд долларов в 2023-м.

В сентябре 2023 года турецкий производитель БПЛА Baykar анонсировал открытие нового предприятия по производству дронов и сервисного центра для беспилотников Bayraktar TB2, которые должны начать работу к 2025 году.

От Северной Македонии Украина получила 10 партий военной помощи. Среди прочего, военную технику советских времен. Скопье также обучает украинских военных.

Канада

Официальная Оттава выделила 1,8 млрд долларов в рамках военной помощи Украине. Ко всему прочему, с 2015 года на территории Канады прошли обучение примерно 40 тысяч военнослужащих и сотрудников СБУ. Программу расширили до марта 2026 года.

Азия

Южная Корея нарастила производство снарядов калибра 155-мм. Япония в декабре 2023 года пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов и сделать дополнительный взнос на сумму 37 млн долларов в фонд НАТО дополнительной поддержки обороны Украины.

Помощь Австралии и Новой Зеландии

Австралия к октябрю 2023 года предоставила Украине военную и гуманитарную помощь примерно на 590 млн долларов. Новая Зеландия — более чем на 48,7 млн долларов.

В ISW также развеяли некоторые из главных предубеждений относительно помощь Киеву из Вашингтона:

Помощь Украине от США: утверждения и реальность

Помощь плохо контролируется из-за украинской коррупции. На самом деле США применяют масштабную систему контроля и подотчетности, правительство Украины также контролирует распределение помощи. Система контроля расширяется

На самом деле США применяют масштабную систему контроля и подотчетности, правительство Украины также контролирует распределение помощи. Система контроля расширяется США выделяют Украине больше средств, чем Европа. Союзники США в Европе, Азии и НАТО выделили 178 млрд долларов для поддержки Украины, это больше, чем общая помощь от США, с учетом нового пакета, которые еще обсуждаются.

Союзники США в Европе, Азии и НАТО выделили 178 млрд долларов для поддержки Украины, это больше, чем общая помощь от США, с учетом нового пакета, которые еще обсуждаются. Украина — еще одна "вечная война" для США. Благодаря военной помощи Украине США проводят модернизацию своей собственной армии, таким образом Соединенные Штаты подойдут более подготовленными к следующей войне.

Благодаря военной помощи Украине США проводят модернизацию своей собственной армии, таким образом Соединенные Штаты подойдут более подготовленными к следующей войне. США передают Украине "пустые чеки". Соединенные Штаты не передают Киеву "пустые чеки", в которые руководство Украины просто вписывает произвольные цифры. Конгресс выделяет помощь на определенные суммы для определенных целей. Официальные лица Украины и США отслеживают эту помощь, чтобы она расходовалась целевым образом.

Напомним, что сенаторы США спешат найти новое решение, чтобы помочь Украине.

Также сообщалось, что Туск раскритиковал Сенат за провал помощи Украине.