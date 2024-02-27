Двое полицейских погибли в результате российского обстрела в Сумской области (фото)

Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства и оказалась под артиллерийским огнем.

В Сумской области двое полицейских получили смертельные ранения в результате российского обстрела. Об этом сообщил в Telegram Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Он рассказал, что оккупанты били прицельно артиллерией по правоохранителям. Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. Впоследствии и произошло попадание. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов.

"Сочувствуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами...", — сообщил он.

Четверо следователей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Полицейские, как отметил руководитель ведомства, не оставляют гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными Присяге.

Фото: Игор Клименко/Telegram

Ситуация в Сумской области от Генштаба ВСУ

В отчете 27 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты наносили авиационные удары по населенным пунктам Ямное и Новая Сечь. Под артиллерийским огнем российских захватчиков оказались более 120 населенных пунктов Сумской, а также Черниговской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, 27 февраля в ВСУ предупредили об обстрелах "Ониксами". Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала подробности ракетных атак войск РФ. Она пояснила, что эти ракеты могут сбивать только "особые комплексы ПВО". Она предположила, что "Ониксы" будут применять в комбинации с другими ракетами.