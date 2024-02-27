Подобрались к Георгиевке: в DeepState рассказали о задачах ВС РФ вблизи Новомихайловки

Враг имеет задачу — занять Новомихайловку, Победу, а дальше выйти по всей линии трассы "Угледар-Водяное-Константиновка" и двигаться к админгранице Донецкой области.

В районе села Новомихайловка в Донецкой области, где сейчас идут активные бои, враг пытается захватить линию трассы "Угледар — Водяное — Константиновка" и двигаться в направлении Красногоровки. Бойцы 79-й бригады ВСУ ведут оборону на этом участке фронта. О ситуации здесь рассказали аналитики DeepState.

Они обнародовали видео последствий российских штурмов на южных окраинах Новомихайловки. Кадры свидетельствуют о больших потерях личного состава и техники ВС РФ.

"Можно увидеть весь масштаб постоянных штурмов к*цапов, который происходит уже достаточно длительное время. Московиты продолжают концентрировать свои силы, перебрасывают подразделения с других направлений, стягивают артиллерию и начинают активный сброс КАБов. Количество техники и пехоты огромное, но ее эффективность на очень низком уровне в виде тактики количества. Наши бойцы Сил Обороны стоят на обороне и уничтожают врага", — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг имеет задачу — занять Новомихайловку, Победу, а дальше выйти по всей линии трассы Угледар-Водяное-Константиновка и двигаться к админгранице Донецкой области.

Также оккупанты предпринимают попытки движения в сторону Курахово, где оккупанты подобрались к Георгиевке, начали активнее обстреливать Максимильяновку и предпринимать попытки атак в сторону Красногоровки, чтобы обеспечить прикрытие флангов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 27 февраля около 14:00 сбили очередной российский истребитель Су-34. Он стал вторым за день.

Также сообщалось, что ВСУ вышли из двух населенных пунктов под Авдеевкой. Подразделения осуществили отход от небольших сел Северное и Степное.