В РФ заявили о захвате Победы под Марьинкой, в ISW подтвердили: что известно (карты)

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают сдерживать войска в районе Победы и Новомихайловки. Но американский "Институт изучения войны" сообщил о захвате поселка оккупантами.

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Накануне, 22 февраля, российское командование заявило, что оккупационная группировка из южного военного округа под Марьинкой прорвала оборону ВСУ и вошли в поселок Победа, а также продвинулись к Новомихайловке Донецкой области. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что украинские защитники отразили десятки атак в этом районе. Об этом сообщает Sky News.

По данным Минобороны РФ, подразделения южной группировки "освободили населенный пункт Победа" и "улучшили положение на передовой линии".

Однако в сообщениях ВСУ не упоминается о потере контроля над населенным пунктом.

По данным Генштаба за 22 февраля, ВСУ продолжают сдерживать войска в районе Победы и Новомихайловки.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где российские захватчики 43 раза пытались прорвать оборону украинских войск", — говорится в сводке Генштаба.

По словам журналистов, нет независимых подтверждений заявлениям какой-либо из сторон относительно поселка Победа, расположенного рядом с Марьинкой — городом, за который месяцами продолжались кровопролитные бои.

Однако в сводке "Институту изучения войны" (ISW) 21 февраля говорится, что геолоцированные кадры, публиковавшиеся 21 февраля, подтвердили захват Победы россиянами.

"Позиционные бои продолжались к западу от Донецка и Георгиевки и к юго-западу от Донецка возле Победы и Новомихайловки", — сообщается в отчете ISW.

Карта ISW: Победа и Марьинка

Враг оккупировал Победу, продвинулся возле Георгиевки, отмечается в сообщении DeepState 22 февраля. Также сообщается об усилении давления на Орловку.

Карта DeepState: Победа и Марьинка

Напомним, что в Силах обороны показали, куда ушли россияне, установившие российский флаг в Крынках.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а также могли захватить Северное.