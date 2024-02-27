Спецоперация россиян "Майдан-3": о чем предупреждают в ГУР Минобороны (видео)

Спецоперация врага "Майдан-3" уже продолжается, но некоторые ее фазы провалились, говорят в разведке. Проведение подобных операций для России дешевле и выгоднее, чем продолжать мобилизовать собственные ресурсы, экономику и общество.

Украине удалось избежать раскола общества и обвала фронта из-за внутренней нестабильности, но Россия не оставит попыток втянуть Украину во внутренние споры. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, спецоперация врага "Майдан-3" уже продолжается, но некоторые ее фазы провалились. Противник понимает, что Силы безопасности и обороны смогут более эффективно противодействовать ВС РФ, когда в тылу есть единство, поддержка государства и понимание в обществе, кто друг, а кто враг.

"Но враг не будет оставлять попыток, потому что проведение подобных операций, как бы дорого они не стоили, все равно для России дешевле и выгоднее, чем продолжать мобилизовать собственные ресурсы, экономику и общество и продолжать удерживать оккупационный контингент на наших территориях. Поэтому да, подобные операции по дезинформации, подобные кампании и это серьезный вызов для каждого украинца", — сказал Юсов.

Напомним, что 25 февраля руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция "Майдан-3", которую разработали российские оккупанты, и которая еще называется "Смута", имела целью провести делегитимизацию украинской власти.