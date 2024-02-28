Путин начал подготовку к возможной широкомасштабной войне против НАТО, – ISW (карта)

Американские аналитики считают, что заявление российского президента о необходимости создания Ленинградского военного округа после вступления Финляндии в НАТО сигнализировало о готовности Кремля противостоять НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, что отвечает предполагаемой цели Москвы по подготовке к военной агрессии против Североатлантического Альянса. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 26 февраля.

Как отмечают аналитики, упомянутый указ российского президента официально расформировывает Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения МВО и ЛВО.

Сообщается, что ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии, а его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС РФ в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО.

Военные округа РФ Фото: ISW

По информации ISW, теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО – вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Аналитики считают, что это позволит Москве одновременно "занять позицию" против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

Авторы отчета также указали на то, Путин упоминал о необходимости формирования ЛВО после того, как Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. По мнению аналитиков, таким образом политик сигнализировал о намерении Кремля использовать ЛВО для противостояния НАТО.

"Воссоздание МВО и ЛВО отвечает параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективах и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенциональной войне против НАТО в долгосрочной перспективе", — заключили в ISW.

Напомним, 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс 27 февраля заявил, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.